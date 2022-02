Concurso para delegado da PCDF é autorizado; salário é de R$18 mil

Para concorrer a uma das vagas, é preciso que seja formado em direito e ter três anos de prática jurídica e/ou atividade policial

O concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi autorizado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, de acordo com o Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira, 7. A portaria foi assinada pelo secretário José Itamar Feitosa.

São 50 vagas para início imediato e mais 100 para cadastro reserva.

A autorização do concurso está condicionada à fixação da despesa com provimento dos cargos na Lei Orçamentária Anual da União de 2022. Conforme o documento, a competência para realizar o concurso público para delegados é da Polícia Civil.

A remuneração pode chegar a R$24,6 mil para a classe especial, e R$18,1 mil na terceira classe. Os servidores também têm direito a benefícios, como auxílio-creche, auxílio plano de saúde e auxílio alimentação.

Para concorrer a uma das vagas, é preciso que seja formado em direito e ter três anos de prática jurídica e/ou atividade policial.

O concurso possui nove etapas. Prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos; prova discursiva de conhecimentos jurídicos; perícia para os candidatos com deficiência; exames biométricos e avaliação médica; prova de capacidade física; sindicância de vida pregressa e investigação social; prova oral; avaliação psicológica e prova de títulos.

A última vez que um concurso para delegado da PCDF ocorreu foi em 2014. Naquela época, foram 100 vagas ofertadas e a organização foi de responsabilidade da Fundação Universa.