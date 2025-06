Comunidade de Santa Luzia, na Estrutural, recebe serviços do GDF Mais Perto do Cidadão 

Nesta sexta-feira (6), a comunidade de Santa Luzia, localizada na região da Estrutural, recebeu pela primeira vez o programa GDF Mais Perto do Cidadão, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). A ação levou diversos serviços públicos à população local, incluindo atendimentos de saúde, orientação jurídica, oficinas, atividades sociais e opções de lazer para toda a família.

Um dos destaques da 53ª edição do programa foi a realização da 13ª edição do curso Nasce uma Estrela, voltado para gestantes e mães de recém-nascidos. Cerca de 100 mulheres participaram da capacitação, que abordou temas como amamentação, cuidados com o bebê, alívio de cólicas e recuperação pós-parto. Desde sua criação, o curso já beneficiou mais de 1,2 mil mulheres em diversas regiões do Distrito Federal.

Presente no evento, a vice-governadora Celina Leão ressaltou a importância da ação. “É uma forma de garantir apoio e proteção às futuras crianças desde o início da vida. Um programa realmente essencial”, afirmou. Ela também destacou o significado da escolha de Santa Luzia para receber o evento: “Trazer esse programa para a comunidade representa uma conquista. Facilita o acesso aos serviços e demonstra o cuidado do governo com as necessidades locais.”

De acordo com o administrador regional da Estrutural, Alceu de Mattos, a decisão de realizar o evento em Santa Luzia atendeu a um pedido da própria comunidade. “Essa é uma das áreas mais carentes da região. Muitas famílias enfrentam dificuldades para se deslocar, especialmente por causa das crianças, da rotina escolar e das tarefas domésticas”, explicou. O atendimento teve início na sexta-feira e segue neste sábado (7) até o meio-dia.

Além do curso para gestantes, a população teve acesso a serviços do Na Hora, da Polícia Civil e de outros órgãos do GDF. Também foram oferecidos vacinação de pets, espaço infantil, serviços de beleza, atendimento do projeto Direito Delas — voltado ao enfrentamento à violência contra a mulher — e ações de saúde como vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

O reservista Aurélio Fonseca, 53 anos, morador da Estrutural desde os primeiros anos da região, conseguiu resolver um problema judicial antigo por meio do atendimento jurídico prestado pela Defensoria Pública. “Foi maravilhoso. Tentava resolver esse processo há mais de um ano. A Defensoria analisou o caso e agora está tudo tranquilo”, contou.

Já a dona de casa Maria da Silva, 50 anos, destacou a importância da proximidade dos serviços com a comunidade. “Moro bem perto do prédio. Podiam usar mais vezes esse espaço para ações assim. Muito bom mesmo”, disse, após passar pela triagem de saúde.

Outro serviço bastante procurado foi o Cartão Prato Cheio, programa de assistência alimentar do GDF. Segundo os organizadores, o benefício, que atualmente paga R$ 250, terá reajuste para R$ 280 a partir de setembro. O morador Francisco Lima, 38 anos, aguardava atendimento para aderir ao programa e reforçou a relevância da iniciativa. “Aqui é um local com pouco acesso, e esse atendimento ajuda muito. Tem serviço para mulher, para criança, para adulto, então é bom para todo mundo.”

A ação em Santa Luzia ampliou o acesso da população aos serviços do governo e reforçou o compromisso do GDF em levar cidadania e inclusão às regiões mais vulneráveis do Distrito Federal.

Com informações com a Agência Brasília