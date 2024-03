Comunidade da Fercal passa a contar com iluminação pública em LED

Há 32 anos morando na Rua do Mato, na Fercal, o radialista Flávio Luiz, de 54 anos, comemora na porta de sua casa a chegada da iluminação pública. “Isso aqui era um breu, muito escuro. Agora, é ótimo ver tudo iluminado”, celebra o morador. Além dele, os mais de 100 residentes da região também foram beneficiados com o investimento de quase R$ 760 mil do Governo do Distrito Federal (GDF) para a colocação de postes com lâmpadas de LED.

Ao todo, foram instalados 116 novos postes e 122 luminárias substituídas, contemplando toda a extensão do Setor de Chácaras, localizado entre a Rua do Mato e a comunidade Boa Vista. Os trabalhos foram realizados por equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB Ipes), com recursos diretos da Administração Regional da Fercal.

O administrador regional Fernando Madeira afirma que a substituição das lâmpadas antigas e a instalação de novos pontos de luz eram pleitos de longa data dos moradores. “Este é um desejo antigo que finalmente se realizou, graças ao investimento de recursos e ao compromisso em beneficiar nossos moradores”, diz.

Apesar de ainda recente, a nova iluminação pública levou mais qualidade de vida a quem caminha diariamente pela região. É o que conta a comerciante Ana Maria Silva dos Reis, 33: “Eu moro aqui na Chácara 13 há 17 anos, e a gente via o quão escuro era de noite. Era muito complicado, a ponto da gente não sair na rua de noite por ser perigoso”.

Ana Maria Silva dos Reis: “Era muito complicado, a ponto da gente não sair na rua de noite por ser perigoso”

Segundo o presidente da CEB Ipes, Edison Garcia, a entrega garante a segurança física e patrimonial dos residentes da Rua do Mato. “Uma pista mais iluminada é sempre mais segura”, enfatiza. “Agora, as pessoas estão seguras para chegar até sua chácara, seja de carro, moto, bicicleta ou até caminhando. A gente quer garantir essa liberdade de poder ir para onde a pessoa quiser, independentemente do horário”.

Compromisso

Em dezembro, o GDF anunciou o início do serviço de troca para lâmpadas de LED de toda a iluminação pública da capital federal. Com investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, o serviço está sendo executado pela CEB Ipes.

A iniciativa faz do DF a primeira unidade da Federação a anunciar o uso das luminárias em toda rede de iluminação pública.

Mais modernas e eficientes, as lâmpadas de LED são mais duráveis e emitem menos calor no comparativo com outros modelos. Por ter mais eficiência energética, as luminárias também consomem menos energia e apresentam custos mais baixos de manutenção e reposição.

Com informações da Agência Brasília