Complexo Viário do Riacho Fundo recebe paisagismo com espécies nativas do Cerrado

Está em andamento o paisagismo do Complexo Viário Deputado César Lacerda, no Riacho Fundo, executado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A intervenção paisagística, parte da segunda etapa da obra, prevê o plantio de 89 palmeiras adultas de espécies nativas do Cerrado — como jerivás e guarirobas — ao longo dos dois viadutos em trincheira construídos por empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF).

A iniciativa atende a uma demanda da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) e é realizada com foco no impacto visual imediato, sem abrir mão de critérios técnicos e de sustentabilidade. Segundo o diretor de Cidades da Novacap, Raimundo Silva, os trabalhos de paisagismo na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) começaram há cerca de 30 dias. A fase atual contempla a complementação do projeto paisagístico, enquanto o DER-DF conclui as adequações estruturais da obra.

“A escolha pelas palmeiras se dá pela necessidade de manter a visibilidade e a segurança no trânsito. Árvores de copa densa podem criar barreiras visuais, o que não é adequado em áreas de tráfego intenso”, explica Raimundo. Ao longo da ligação viária entre o Núcleo Bandeirante e os setores do Riacho Fundo e Riacho Fundo II, também está previsto o plantio de 851 árvores, selecionadas conforme critérios de adaptação ao clima do Cerrado e baixa demanda hídrica.

De acordo com Raimundo, todas as palmeiras utilizadas foram adquiridas já adultas, via licitação. “Se a gente plantasse mudas jovens dos nossos viveiros, levariam de cinco a dez anos para atingir o porte ideal. Com as espécies adultas, garantimos um paisagismo pronto no momento da entrega”, afirma.

A escolha das plantas também considera fatores como manutenção e uso racional da água. Raimundo destaca que, diferentemente de áreas como o balão do Aeroporto Internacional de Brasília — que utiliza flores ornamentais e requer replantio frequente —, o projeto do complexo viário prioriza espécies mais resistentes e de baixa manutenção. “As pessoas não devem esperar o mesmo padrão de canteiros floridos em obras viárias de grande porte. Aqui, a prioridade é a funcionalidade e a adaptação ao ambiente”, completa.

O investimento nesta etapa do paisagismo está incluído no custo total da obra, estimado em R$ 23 milhões, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Cerca de 100 mil motoristas utilizam diariamente o complexo viário para se deslocar entre regiões administrativas do DF e cidades do Entorno, como Alexânia (GO) e Santo Antônio do Descoberto (GO).

Inaugurado em novembro de 2024, o Complexo Viário Deputado César Lacerda homenageia o ex-deputado distrital que morreu aos 89 anos, em abril de 2023. A obra foi iniciada em novembro de 2021 e executada pelo Consórcio Viaduto do Riacho Fundo. As duas trincheiras oferecem retornos para o Núcleo Bandeirante e Samambaia, beneficiando diretamente moradores do Riacho Fundo, Taguatinga, Recanto das Emas, Santa Maria e outras regiões. Como parte das medidas de segurança, foram instalados gradis metálicos para evitar travessias perigosas nos pontos com passarelas.

O paisagismo deve ser concluído nas próximas semanas, marcando o encerramento das obras no local.

