Comissão aprova criação de datas comemorativas no calendário oficial

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou na tarde desta quinta-feira (14) vários projetos de lei que criam datas comemorativas no calendário oficial de eventos. Todas as proposições ainda precisam passar pela análise de outras comissões permanentes da Casa, antes de seguirem ao plenário para votação.

Um dos projetos aprovados, o PL 780/2023, do deputado Gabriel Magno (PT), institui o Dia do Profissional da Música, a ser comemorado no dia 1º de cada ano. Já o projeto de lei nº 811/2023, do deputado Ricardo Vale (PT), cria o Dia da Advocacia Trabalhista, que deve ser celebrado em 20 de junho de cada ano.

Também foi aprovado o projeto de Lei nº 833/2023, da deputada Paula Belmonte (Cidadania), que institui o Dia da Felicidade, que deve ser enaltecido todo dia 20 de março. O PL nº 351/2023, do deputado Martins Machado (Republicanos), aprovado hoje, institui o Dia do Churrasqueiro e do Parrilero, a ser comemorado anualmente no último sábado do mês de maio.

Foi criado ainda o Dia Distrital do Motoboy, a ser celebrado no dia 27 de julho de cada ano, por iniciativa do PL nº 2921/2022, do deputados Hermeto (MDB) e do ex-distrital Rafael Prudente.

Já o PL nº 547/2023, do deputado Joaquim Roriz Neto (PL), inclui no calendário oficial de eventos do DF o evento denominado Corrida Prevencionista e Caminhada da Prevenção. Na mesma linha, o PL nº 330/2023, da deputada Jaqueline Silva (MDB), institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos a Semana de Conscientização acerca das Doenças Inflamatórias Intestinais.

Foram aprovados ainda os projetos 181/2023, do deputado Jorge Vianna (PSD), que institui o Agosto Azul e Vermelho – mês de conscientização sobre a saúde vascular, e o 519/2023, do deputado Gabriel Magno, que institui o Mês de Conscientização e Prevenção do Diabetes no Distrito Federal, denominado Novembro Azul.

Por fim, a Comissão aprovou ainda o projeto de Lei nº 3068/2022, do deputado Chico Vigilante (PT), que institui a Semana Educar pela Igualdade Racial nas Escolas do DF, a ser realizada anualmente, na semana de 21 de março.

Participaram da reunião da Comissão os deputados Gabriel Magno (PT), Dayse Amarílio (PSB) e Thiago Manzoni (PL).

*Com informações de Luís Cláudio Alves – Agência CLDF