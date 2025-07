Comerciante que matou invasor em restaurante na 112 Sul é liberado após pagar fiança

O dono de um restaurante localizado na 112 Sul, em Brasília, foi liberado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após pagar fiança no valor de R$ 800, nesta segunda-feira (7/7), depois de matar um homem que tentava invadir o estabelecimento. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã e está sendo investigado como homicídio, embora o comerciante alegue legítima defesa.

Segundo o depoimento prestado à PCDF, o empresário dormia no subsolo do restaurante com a esposa, quando ambos foram acordados por um barulho suspeito. Ao verificarem as câmeras de segurança, viram um homem dentro do local. O comerciante, então, pegou um revólver calibre 38, que pertencia ao pai já falecido, e subiu para abordar o invasor.

De acordo com o relato, o suspeito gritou e fez um movimento brusco, momento em que foi atingido por um disparo próximo à têmpora. O homem morreu na hora. Com ele, os peritos encontraram caixas de bombom da marca Lindt, dinheiro e um cartão de transporte coletivo em nome de outra pessoa.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e encontrou o suspeito sem sinais vitais. Enquanto a perícia era realizada, o comerciante foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi autuado por homicídio.

Apesar da autuação, a alegação de legítima defesa foi considerada na análise inicial do caso, permitindo que o empresário responda em liberdade, mediante o pagamento da fiança.

Arma irregular

Durante a investigação, a PCDF constatou que a arma usada no disparo estava registrada em nome do pai do comerciante, Sérgio Zampieri Junior, e que o registro estava vencido. O revólver foi apreendido e está sendo submetido à perícia.

A identidade do invasor ainda não foi divulgada oficialmente. A polícia continua apurando o caso e deve ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança próximas ao restaurante para esclarecer os detalhes da ocorrência.