Começa vacinação para quem tem 72 anos e mais

Postos de vacinação estarão abertos nesta quinta-feira (18) para atender o grupo prioritário

A partir desta quinta-feira (18), os 42 pontos de vacinação contra a covid-19 passam a receber pessoas com 72 anos ou mais. A ampliação do grupo prioritário foi possível com a chegada de 59,8 mil doses da vacina CoronaVac na manhã desta quarta-feira (17). Até o momento, foram vacinados 172.444 pessoas com a primeira dose e 67.217 com a segunda. O público estimado nas faixas etárias de 72 e 73 anos é de 12.204 e 11.221 pessoas, respectivamente.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, lembrou a importância da vacinação para o público idoso que mais tem sofrido com internações em UTI e casos de óbitos. “Estamos ampliando ainda mais o público-alvo de idosos e, com isso, iremos reduzir as internações hospitalares, os casos graves e, também, o número de óbitos”, afirmou Okumoto, ressaltando que uma parte da nova remessa de vacina também será utilizada para ampliar o público de profissionais de saúde da rede privada.

O DF já recebeu 354.360 doses das vacinas CoronaVac e Covishield. Da primeira – produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac -, foram recebidas 287.360 doses. A segunda é desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Dessa vacina, o DF recebeu 67 mil doses.

Não é necessário agendar atendimento. Todos os pontos, sejam nas salas de vacina, que abrem às 8h, e os drive-thrus, que abrem às 9h, receberão os pacientes até às 17h.