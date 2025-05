Com novas lideranças, GDF renova compromisso com ciência, tecnologia e inovação

Na última segunda-feira (26), a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) passaram por uma alternância de cargos marcada pela valorização da integração institucional. Por decreto do governador Ibaneis Rocha, Marco Antônio Costa Júnior deixou a presidência da FAPDF para assumir a Secretaria, enquanto o ex-secretário Leonardo Reisman passou a comandar a Fundação.

A mudança reafirma o compromisso do Governo do Distrito Federal com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à ciência, tecnologia e inovação. A parceria entre FAPDF e Secti, consolidada nos últimos anos, continua sendo considerada estratégica para o desenvolvimento regional.

Durante uma reunião com a equipe da Fundação, o clima foi de reconhecimento, acolhimento e emoção. Marco Antônio, que presidiu a FAPDF por quase cinco anos, destacou conquistas da gestão e reforçou que a nova função dará continuidade a projetos conjuntos com a Fundação. “A FAPDF é uma casa que me ensinou muito. Sigo agora para a Secti com a responsabilidade de fortalecer ainda mais essa parceria que tanto contribuiu para o ecossistema de inovação do DF”, afirmou.

Ao assumir a presidência da FAPDF, Leonardo Reisman ressaltou a importância da continuidade das ações institucionais. “Conheço de perto os desafios e as oportunidades da área. É uma honra assumir a presidência da Fundação e dar prosseguimento a uma agenda que transforma vidas por meio do conhecimento, da pesquisa e da inovação”, declarou.

Os dois gestores possuem perfis técnicos com formações e experiências consolidadas. Leonardo Reisman é administrador público, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB), com certificações internacionais em inovação e políticas públicas. Já Marco Antônio Costa Júnior é economista, também formado pela UnB, mestre em economia e egresso do programa de gestão da Harvard Business School. Ambos reúnem passagens pelo setor público e privado, o que fortalece a expectativa de continuidade e avanços nas políticas de ciência e tecnologia no Distrito Federal.

Com informações da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)