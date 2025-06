Com investimento em ciclovias e paraciclos, GDF reforça mobilidade sustentável no DF

O Dia Mundial da Bicicleta é comemorado nesta terça-feira (3). A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), serve como uma forma de conscientização sobre os vários benefícios sociais de usar a bicicleta para transporte e lazer.

No DF, o avanço das bicicletas como meio de transporte é reforçado pelas ações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), juntamente com outros órgãos do GDF. Em 2024, o GDF lançou o Programa Vai de Bike, que tem como meta construir mais de 3 mil quilômetros de infraestrutura cicloviária, instalar mil conjuntos de paraciclos e reformar 400 km de ciclovias, além de melhorar a conexões entre as ciclovias existentes.

“Nosso objetivo é tornar essas vias em um instrumento de conexão entre as cidades e outros meios de transporte. Isso mostra que o GDF não pensa só nos carros, mas tem, também, um olhar cuidadoso para aqueles que se transportam por outros meios, inclusive as bikes”, esclarece o titular da Semob-DF, Zeno Gonçalves.

Em fevereiro deste ano, a Semob-DF lançou licitação a fim de construir, por meio de empresa especializada de engenharia, mil conjuntos de paraciclos de três unidades para estacionamentos de bicicletas em áreas públicas espalhadas por todo o DF. A previsão é investir R$ 2.737.666,78 nos equipamentos.

Os locais estão sendo definidos pela área técnica com o objetivo de atender as demandas das administrações regionais e da comunidade. Esses equipamentos devem ser instalados próximos aos locais de maior percurso de bicicletas, ou atração de demanda, com facilidade de identificação e permitindo o estacionamento ordenado das bikes.

Aproximadamente 70 km de ciclovias encontram-se em construção. Além disso, a Semob, em cooperação com as administrações das regiões administrativas (RAs), fez o levantamento de mais de 300 pontos com necessidades de manutenção e melhorias. Em breve, terá início a recuperação da malha, em parceria com outros órgãos do GDF.

A extensão da malha cicloviária do DF é de 712,81 km, sendo sendo 493,5 km de ciclovias, 75,4 km de ciclofaixas, 57 km de calçadas compartilhadas, 9 km de ciclorrotas, 74 km de infraestrutura em parques e 3 km em zona 30. Elas estão distribuídas em 31 RAs.

Serviço compartilhado

Para facilitar a integração de deslocamento dos pedestres com o transporte público, o GDF implantou, em 2021, um sistema de bikes compartilhadas.

Desde então, já foram feitas 894.245 viagens por meio do serviço compartilhado. A maior demanda está nas estações do Parque da Cidade (que fica ao lado do Setor de Rádio e TV Sul), da Funarte e da Estação 108 Sul do Metrô.

O serviço, operado pela empresa Tembici, possui 530 bikes compartilhadas, em 70 estações.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF)