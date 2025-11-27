Com investimento de R$ 60 milhões, GDF reabre o icônico Autódromo Internacional de Brasília

Após quase 12 anos fechado, o Autódromo Internacional de Brasília volta a ser um espaço esportivo e cultural em atividade da cidade. Depois de uma ampla reforma estrutural, viabilizada por um investimento de R$ 60 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF), o complexo foi reinaugurado na manhã desta quinta-feira (27), em solenidade conduzida pelo governador Ibaneis Rocha.

A entrega representa mais um passo do GDF em devolver à cidade equipamentos públicos históricos que estavam abandonados há alguns anos. Desde 2019, o governo atua na recuperação e modernização de ambientes deteriorados, mas que são patrimônios da cidade, a exemplo do Museu de Arte de Brasília (MAB), da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Claudio Santoro, e da Casa de Chá.

“Brasília passou por um período de seca política, e muita coisa estava fechada quando nós chegamos à cidade: Teatro Nacional fechado, MAB fechado, autódromo fechado, Piscina com Ondas — que está em reforma — fechada”, lembrou o governador. “Era muita coisa que estava fechada, mas, graças a Deus, as portas se abriram. E a gente tem a felicidade de poder, com esses ambientes todos — e agora de forma muito especial, com o Autódromo Nelson Piquet — , trazer novamente o fortalecimento do turismo para a nossa cidade.”

Potencial

Com a reabertura, o autódromo retoma seu papel histórico como lar do automobilismo e do motociclismo, abrigando a maior pista em extensão do país: 5.384 metros distribuídos em seis traçados, duas variantes e 16 curvas. A renovação também amplia o potencial da cidade em sediar eventos esportivos, culturais e de lazer, ao reforçar a vocação original do complexo concebido em 1974 como uma arena multiúso.



“A reabertura do Autódromo Internacional é uma entrega histórica que cumpre nosso compromisso com o esporte e a economia de Brasília”, reforçou a vice-governadora Celina Leão. “Com uma infraestrutura completamente revitalizada, recolocamos a capital federal de forma definitiva no mapa do automobilismo nacional e internacional. Este equipamento será um importante vetor de desenvolvimento, pronto para sediar grandes competições, impulsionar o turismo e gerar benefícios sociais e econômicos para toda a população.”

Pelas suas características e localização estratégica, a volta do Autódromo Internacional de Brasília promove ainda impactos positivos para a capital federal, como o impulsionamento do turismo, a geração de emprego e renda e o fortalecimento da economia. “É mais um equipamento para a sociedade do Distrito Federal e com uma visão muito certa de que nós teremos aqui o aumento do turismo da nossa capital, aumentando bastante o número de pessoas que visitam, inclusive, estrangeiros”, ressaltou o governador.

Ibaneis Rocha adiantou que há mais de 50 pedidos de corridas e eventos no autódromo: “Teremos provas quase todos os finais de semana durante o ano, então nós vamos ter um movimento muito grande na nossa capital, com várias modalidades”.

Pilotos comemoram

O tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet comemora: “É uma felicidade muito grande, porque o Autódromo de Brasília é uma coisa essencial para o automobilismo brasileiro”

O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra, entregou o termo de homologação da pista pela CBA ao governador e elogiou a reabertura da pista brasiliense: “Muito obrigado por estar devolvendo para Brasília, para o Brasil e para o mundo essa praça. Hoje a gente tem a honra de devolver todo meu agradecimento e do automobilismo como um todo. Hoje somos 15 mil pilotos brasileiros, e todos tiram o chapéu para vocês, e agora vamos devolver em eventos, turismo e renda. Isso aqui é o nosso troféu, a homologação oficial que o circuito está devolvido oficialmente ao automobilismo do Brasil”.

O presidente da Vicar (organizadora da Stock Car), Lincoln Oliveira, também reforçou a empolgação do movimento e dos pilotos com a reabertura do autódromo: “Recebi muitas mensagens de pilotos, equipes e patrocinadores extremamente felizes de voltar a ter no calendário um autódromo tão importante e relevante e, agora, o maior do Brasil, padrão internacional. Agradeço imensamente, porque teremos um equipamento de primeiro mundo”.

Enzo Elias, piloto brasiliense: “Dá um arrepio na pele de ver isso na minha cidade. Tenho certeza que será um final de semana que ficará na memória para sempre”

Ícone do automobilismo brasileiro, o tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, também comemorou a reabertura do espaço: “É uma felicidade muito grande, porque o Autódromo de Brasília é uma coisa essencial para o automobilismo brasileiro. Nós tivemos esses 11 anos com o autódromo parado e agora vai recomeçar, acho sensacional”.

O piloto brasiliense Enzo Elias fará sua estreia na pista de Brasília na competição deste fim de semana da Stock Car, quando segue na briga pelo título. Durante a cerimônia, falou sobre a expectativa: “Dá um arrepio na pele de ver isso na minha cidade. Tenho certeza que será um final de semana que ficará na memória para sempre. Vim aqui para me consagrar como um dos finalistas na disputa pelo título, e poder fazer isso na minha casa vai ser muito especial”.

Um novo autódromo

Embora a obra tenha mantido as características originais do projeto do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a reforma trouxe ampliações e aprimoramentos ao espaço. Agora, o Autódromo Internacional de Brasília conta com um dos pavimentos mais modernos e apropriados para corridas do país. São 20 centímetros de camada de gap graded, o que permite a melhor aderência com o pneu, evita deformações permanentes e garante resistência de drenagem, além de ter uma durabilidade estimada de 20 anos.

A substituição do asfalto foi o principal foco dos serviços da primeira etapa, que também contou com intervenções de terraplanagem e drenagem, e adequações de segurança, como a inclusão de 13 áreas de escape, 10 mil metros de guard rails, 40 mil metros de caixas de brita e 90 mil pneus. A reforma inclui mais duas etapas – com previsão de totalizar R$ 100 milhões em investimento – que representarão a entrega definitiva dos boxes, do kartódromo, do centro médico e do Racing Center, um espaço com lojas, museu e áreas de eventos.

Primeira corrida

A cerimônia de inauguração serviu como um aquecimento para a primeira grande programação do autódromo: a 11ª etapa nacional da Stock Car. A competição retorna a Brasília – onde esteve pela última vez em 2014 – para dois dias de treinos e corridas, no sábado (29) e no domingo (30), com programação gratuita para mais de 30 mil pessoas por dia. Os ingressos das arquibancadas foram distribuídos em uma parceria do GDF e órgãos de governo, do Banco de Brasília (BRB) e da Vicar.

A primeira corrida da nova era do automobilismo no Distrito Federal será com a Stock Light, a partir das 12h10 de sábado. Com Nelson Piquet Jr., Enzo Elias e Lucas Foresti como representantes locais, a BRB Stock Car fechará a programação do dia com a corrida sprint, que será disputada a partir das 15h40 e terá duração de 30 minutos mais uma hora.

No domingo, cinco pilotos — Enzo Bedani, 17 anos; Felipe Barrichello Bartz, 20; Léo Reis, 22; Alfredinho Ibiapina, 17; e Guto Rotta, 23 — vão acelerar para definir quem será o campeão da Stock Light e futuro piloto da Stock Car em 2026. Pouco depois, ocorrerá a largada da corrida principal da BRB Stock Car, com 50 minutos mais uma volta. Ao término da disputa, serão conhecidos os pilotos que vão disputar o título da temporada 2025.

Confira abaixo a programação.

Sábado (29)

→ 10h – Stock Light – Classificação

→ 10h40 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação

→ 12h10 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

→ 15h40 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo (30)

→ 10h50 – BRB Stock Car Pro Series – Warm Up

→ 11h40 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

→ 12h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

→ 15h30 – BRB Stock Car Pro Series – corrida principal (50 minutos + 1 volta).

*Com informações da Agência Brasília