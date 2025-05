Colisão seguida de atropelamento resulta em óbito na região de Sobradinho

Nesta quinta-feira (8), uma pessoa morreu após sofrer um trauma em uma colisão seguida de atropelamento na Via DF 425, km 03, Setor Habitacional Contagem, ao lado Condomínio Jardim América, Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) afirmou que a ocorrência foi atendida às 15h30, com o empenho de três viaturas.

Ainda conforme o CBMDF, na cena, os socorristas encontraram um Toyota Corolla Cross, de cor prata, conduzido por um homem de 83 anos, colidido com um GM Corsa Sedan, de cor prata, pertencente a homem de 68 anos.

Com a colisão, o proprietário do Corsa, que estava fora do veículo, foi atingido e encontrado ao solo. Na avaliação, segundo o CBMDF, ele apresentava Traumatismo Cranioencefálico grave, além de lesões incompatíveis com a vida. O óbito foi declarado no local.

O motorista do Corolla Cross nada sofreu e uma passageira, que teve escoriações no braço direito, foram avaliados e recusaram o transporte para unidade de saúde.

O local ficou aos cuidados do Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada.