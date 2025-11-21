Colisão no Setor Hoteleiro Norte deixa motorista ferido

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 23h20 desta quinta-feira (20/11/2025), uma ocorrência de colisão entre veículos no Setor Hoteleiro Norte, no cruzamento próximo ao Brasília Shopping.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram um Peugeot com danos na traseira. O motorista estava no interior do carro, consciente, porém desorientado. As guarnições realizaram a segurança da cena, isolaram parcialmente a via e seguiram os protocolos de atendimento a vítimas de trauma. Após os primeiros socorros, o paciente foi transportado à unidade de saúde de referência.

O segundo veículo envolvido não estava presente na cena quando os bombeiros chegaram.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e ficou responsável pelos demais procedimentos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.