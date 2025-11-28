Colisão na L4 Norte mobiliza bombeiros e deixa motociclista ferido

Uma colisão entre um Ford Ka prata e uma motocicleta Honda vermelha interrompeu o fluxo no viaduto de acesso à L4 Norte, em Brasília, na noite desta sexta-feira (28). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 22h08 e enviou duas viaturas de resgate para a ocorrência, que rapidamente chamou atenção de motoristas que passavam pelo local.

Quando as equipes encontraram o motociclista consciente e orientado, porém com ferimentos que exigiram avaliação imediata. Seguindo o protocolo de trauma, os socorristas estabilizaram o paciente e realizaram o transporte para o hospital de referência. O condutor do Ford Ka, por outro lado, não apresentou lesões que demandassem encaminhamento médico.

Durante o atendimento, parte do viaduto precisou ser isolada para garantir segurança e permitir o trabalho das equipes, que atuaram em meio ao movimento intenso da região. A Polícia Militar foi acionada para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.