Colisão frontal no Guará II deixa uma pessoa ferida

Nesta quarta-feira (8), uma pessoa ficou ferida depois de sofrer um truma em uma colisão frontal entre dois veículos no Guará II. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 21h38, com o empenho de três viaturas.

O acidente envolveu dois veículos: um Audi A3 preto e um Fiat Mobi, também preto.

A condutora do Mobi, uma mulher de 35 anos, foi encontrada ainda no interior do veículo. Após avaliação pelos socorristas, ela apresentava sinais vitais estáveis, com queixas de dores na região do pescoço e da cabeça. A paciente foi imobilizada e transportada consciente e orientada para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O motorista do Audi, um homem de 58 anos, identificado como W.R.S., não sofreu ferimentos e dispensou transporte para unidade hospitalar.

A ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).