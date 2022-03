Colisão frontal deixa vítima em estado grave no Paranoá

Uma forte colisão frontal entre dois veículos na DF 250, próximo a pista de KART, sentido Paranoá para Rajadinha, resultou em uma vítima com graves ferimentos, na noite deste domingo (13). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência empregando quatro viaturas e 17 militares. A motorista, ficou presa às ferragens e foi retirada pelas equipes de resgate e levada ao Hospital do Paranoá, com TCE grave, suspeita de fratura no fêmur e desorientada. Outra mulher, de 49 anos, que dirigia o outro veículo, foi transportada para o Hospital de Base pelo SAMU, consciente, orientada, com lombalgia e cervicalgia. Além da condutora, estava uma criança de 8 anos de idade, também foi transportada para o Hospital de Base, consciente, orientada e com abrasão na região torácica e na pelve, causada pelo cinto de segurança.