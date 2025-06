Colisão envolvendo três veículos na DF-004 deixa uma pessoa com traumatismo craniano

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma colisão envolvendo três veículos na DF-004, na L4 Norte, sentido Sul, em frente à região da Vila Planalto, às 19h47 desta quarta-feira (25/06/2025). A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência.

No local, as equipes de socorro encontraram um Renault Kwid branco, um Ford Ka vermelho e um Honda Fit prata envolvidos no acidente. Os bombeiros imediatamente sinalizaram a pista e adotaram as medidas de segurança necessárias para garantir o atendimento seguro.

A passageira do Kwid, Sra. P.M.S.S., de 37 anos, foi avaliada consciente e orientada pelos socorristas. Ela apresentava traumatismo craniano, inchaço na região da cabeça, dor na perna direita e tontura, sendo encaminhada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal.

Outras duas vítimas também foram transportadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 151), porém, não há informações sobre o estado de saúde delas ou os hospitais para os quais foram levadas.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela segurança e controle da área.