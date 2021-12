Colisão entre veículos deixa dois feridos próximo ao Paranoá

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado na madruga deste sábado (18), para atender a uma colisão envolvendo três veículos de passeio. De acordo com as autoridades, o carro conduzido pelo senhor Cícero, 41 anos, perdeu o controle da direção colidindo frontalmente com outro veículo de cor branca, que era conduzido pelo senhor Algemiro, 45 anos. O senhor Cícero foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa). A vítima apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) fraturas no joelho, pé esquerdo e escoriações pelo corpo. Estava consciente, orientado e estável. Algemiro, que conduzia o segundo aautomóvel foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL), apresentando suspeita de fraturas nos braços, joelho esquerdo e escoriações pelo corpo. Estava consciente, orientado e estável. Um terceiro veículo envolvido, conduzido pelo senhor Genival, 41 anos, foi atendido pelos socorristas. Constatado que não havia se ferido, a vítima foi liberada. A PMDF e a Perícia foram acionadas.