Colisão entre moto e carro deixa dois feridos em São Sebastião

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (18/6), na BR-251, próximo ao km 15, nas imediações do Posto Pedrão, região de São Sebastião.

Segundo os bombeiros, a batida envolveu uma moto Suzuki 125, de cor vermelha, e um Volkswagen Gol branco, que capotou após o impacto e parou no canteiro central da rodovia.

A condutora da motocicleta, identificada como M. C. C. B., de 19 anos, foi socorrida com escoriações no rosto e nas mãos. Ela estava consciente, mas desorientada, e foi encaminhada ao Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF).

O motorista do Gol, N. V., de 57 anos, também ficou ferido. Ele se queixava de dores na clavícula esquerda e foi levado para o Hospital Regional do Paranoá.

As causas do sinistro ainda são desconhecidas. A via precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento à ocorrência.