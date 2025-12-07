Colisão entre dois veículos mobiliza CBMDF na Candangolândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h23 deste sábado (06/12/2025) para atender uma colisão na entrada da Candangolândia. Três viaturas de socorro foram deslocadas para o atendimento.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um acidente envolvendo um Fiat Argo vermelho e uma Toyota Corolla Cross branca. A equipe de resgate prestou atendimento à vítima que estava no Fiat Argo. Após avaliação inicial, ela foi encaminhada consciente, orientada e com queixa de dores na região torácica para o hospital de referência, seguindo os protocolos estabelecidos para trauma.

O motorista do Corolla Cross não sofreu ferimentos.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para os procedimentos necessários.