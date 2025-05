Colisão entre dois carros deixa mulher ferida no Guará

Uma mulher de 35 anos ficou ferida após uma colisão envolvendo dois veículos na noite desta terça-feira (7), nas proximidades da Rua Vinte, no Polo de Modas, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado por volta das 21h38 e empregou três viaturas no atendimento à ocorrência.

O acidente envolveu um Audi A3 preto e um Fiat Mobi, também preto. A condutora do Mobi, identificada pelas iniciais N.A.C.S., foi encontrada dentro do veículo com queixas de dores na cabeça e no pescoço. Após avaliação médica no local, ela foi imobilizada e encaminhada consciente e orientada ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O motorista do Audi, W.R.S., de 58 anos, não sofreu ferimentos e recusou transporte ao hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela ocorrência.