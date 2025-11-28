Colisão entre carro e moto fecha faixas em Samambaia e deixa motociclista ferido

O fim da tarde desta sexta-feira (28) terminou com mais um registro de violência no trânsito do DF. Por volta das 17h03, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma colisão entre um VW Gol vermelho e uma motocicleta Yamaha Fazer 150 na QI 416, próximo ao posto Shell, em Samambaia. Duas viaturas de resgate seguiram imediatamente para o local, já que o fluxo intenso na região aumentava o risco de novos incidentes.

Quando os socorristas chegaram, encontraram o motociclista consciente e orientado, porém com escoriações que exigiram aplicação do protocolo de trauma. Após avaliação detalhada, ele foi levado ao hospital de referência. O condutor do Gol não apresentou ferimentos e dispensou atendimento médico, o que ajudou a agilizar o trabalho das equipes no trecho parcialmente interditado.

Duas faixas da via precisaram ser bloqueadas para garantir segurança durante o socorro e preservar a cena da colisão. A Polícia Militar foi acionada para apoiar o controle do trânsito, que ficou lento durante o atendimento.