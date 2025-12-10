Colisão em São Sebastião deixa motociclista ferido e mobiliza equipes de resgate

Uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta causou tensão no Residencial do Bosque, em São Sebastião, na noite desta quarta-feira (10). O impacto, registrado por volta das 22h12, mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que seguiram para a Rua 27 logo após o acionamento.

No endereço indicado, as equipes confirmaram que o acidente envolvia um VW Gol prata e uma Honda CG 160 preta. Embora o cenário indicasse forte impacto, a dinâmica ainda não foi detalhada. Contudo, após avaliação inicial, os socorristas concentraram os esforços no motociclista, que apresentava lesões moderadas. Ele recebeu atendimento em protocolo de trauma e, apesar do quadro delicado, foi transportado consciente e orientado ao hospital de referência.

Enquanto isso, o motorista do Gol também passou por avaliação, mas não precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Ainda assim, permaneceu no local até a finalização dos procedimentos de segurança e liberação.

Ao fim do resgate, a área foi entregue à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que ficou responsável pelos registros e controle da via.