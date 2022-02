Colisão de caminhões resulta em óbito de motorista

Uma das faixas de rolamento da via foi interditada no sentido Planaltina/Brasília e permaneceu aos cuidados da PRF

Um acidente entre caminhóes e resultou em morte do condutor de um dos veículos, na manhã desta quinta-feira (24), na BR-020, em frente ao Posto São Roque, em Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu esta ocorrência empregando três viaturas e 11 militares.

Segundo o condutor do caminhão que transportava sal, Alaor Marques, uma outra carreta colidiu na traseira de seu veículo. O motorista não identificado não resistiu aos ferimentos e veio óbito no local. O automóvel que colidiu na traseira do caminhão, saiu de Feira de Santana/BA e seguia com destino a Goianésia/GO.

Uma das faixas de rolamento da via foi interditada no sentido Planaltina/Brasília e permaneceu aos cuidados da PRF.