Codhab divulga relação de entidades habilitadas

Edital lista 11 associações sem fins lucrativos, cooperativas habitacionais e sindicatos que vão atuar na formação de indicação de demanda

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou, nesta quinta-feira (16), o credenciamento de 11 associações que vão atuar na formação de indicação de demanda.

As 11 associações são entidades fins lucrativos, cooperativas habitacionais, sindicatos ou associações de classe para atuar na formação de indicação de demanda exclusivamente nas hipóteses em que as entidades já credenciadas não suprirem a demanda no prazo estabelecido em Edital de Chamamento realizado para esse fim.

A observância está estrita aos termos da Lei Distrital nº 3.877/2006 e Decisão TCDF nº 6406/2016, sob a gestão da Companhia.

O prazo para apresentação de recurso, de acordo com o Edital de Credenciamento nº 01/2021, é de 10 dias, a contar desta data de publicação.

A lista pode ser conferida no site da Codhab-DF.

Rosualdo Rodrigues, da Agência Brasília. Com informações da Codhab-DF.