Cobra de 2,2 metros é resgatada em estacionamento de faculdade na Asa Sul

Na tarde desta sexta-feira (8), por volta das 13h20, uma ocorrência inusitada mobilizou o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) do Distrito Federal. Uma cobra de grande porte foi avistada no estacionamento do Núcleo de Prática Jurídica da UNIEURO, instituição de ensino localizada na Asa Sul, em Brasília. Frequentadores relataram que o animal oferecia risco à segurança de quem circulava pela área.

A equipe da Polícia Militar Ambiental chegou rapidamente ao local e conseguiu localizar a serpente, que media cerca de 2,20 metros e pesava mais de 15 quilos. Com o uso de técnicas específicas de contenção, os policiais realizaram o resgate com segurança, sem ferimentos ao animal. Após a captura, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural, em uma área segura e adequada à espécie.

O Batalhão Ambiental ressaltou que atua frequentemente em situações semelhantes, devido à presença de animais silvestres em áreas urbanas do DF. “Esse tipo de ocorrência reforça a importância do trabalho especializado da polícia ambiental, garantindo a segurança da população e a proteção da fauna nativa”, afirmou um dos policiais envolvidos na operação.

Casos como esse, segundo a corporação, são cada vez mais comuns e exigem ação rápida e técnica para evitar riscos tanto às pessoas quanto aos animais.