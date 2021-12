Clima natalino invade shoppings

Decoração temática encanta adultos e crianças. Espaços investem em programação cultural

Amanda Karolyne

Com várias programações de fim de ano espalhadas por Brasília, todo mundo vai ser contagiado pelo espírito natalino. A temporada propõe uma magia e encanto especial para todas as idades, com direito a uma maratona natalina pelos centros comerciais de DF.

O Shopping Pátio Brasil, além da decoração da Praça Central e uma pista de patinação no gelo, também preparou um festival de atrações gratuitas para toda a família aos finais de semana. Amanhã e sexta-feira (10), os adultos poderão desfrutar de uma programação cultural, com dois espetáculos especiais da Cia. de Comédia Setebelos e da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo.

Segundo o superintendente do Pátio Brasil, Augusto Brandão, a proposta é consolidar o Pátio como “muito mais que um centro de compras”. “Somos um equipamento comunitário, queremos que a população de Brasília se encontre para suas compras e também para sua diversão, seu entretenimento”, comenta.

Na noite de ontem, os estudantes Flavia Ferreira e João Gabriel da Silva levaram as cachorras Zaira e Fannye, vestidas à caráter, para aproveitarem a programação natalina do Pátio Brasil. O casal disse que passear com as pets no shopping já faz parte da rotina e “não poderiam deixar de fazer um passeio natalino pelo local”.

Também já faz parte da programação de Letícia Amorim, estudante de 20 anos, visitar o Pátio Brasil em dezembro, que, segundo ela, “é um dos shoppings que a decoração é sempre bonita”. Ela esteve no local na noite de ontem com a família e levou o sobrinho para tirar foto com o Papai Noel. “É a minha época preferida do ano”, diz. A mãe dela, Selma Amorim, 51, autônoma, acredita que é importante trazer as crianças e a família para ver a decoração natalina e manter a cultura do Natal.











Programação cultural

Os atores da Setebelos estarão no palco do Varandão do Pátio Brasil, amanhã, às 19h, com a peça Improvisos de Natal. O espetáculo mostra os ajudantes do Papai Noel resolvendo no improviso as entregas mais improváveis dos presentes. Com interação da plateia, tudo é criado na hora. Na sexta (10), a Cia de Comédia Os Melhores do Mundo vai levar o público a uma viagem pela história do grupo, com o espetáculo Os Melhores do Mundo 25 anos. A apresentação também é gratuita, às 19h, no Varandão do Pátio Brasil.

Com uma programação vasta, o Doce Natal do ParkShopping quer trazer aromas, sabores, brilho, solidariedade e uma promoção imperdível para quem for visitar o shopping esse mês. A decoração do Doce Natal exibe as delícias tradicionais de uma festa cheia de significados, e conta ainda com nuances incríveis da tecnologia. O espaço está decorado desde a entrada aos corredores, para que a magia desse mês de dezembro seja iluminada com as luzes de Natal.

Um espetáculo de projeções mapeadas acontece na Praça Central, diariamente, a partir das 19h, com duração de 5 minutos e trilha sonora natalina para envolver e encantar crianças e adultos. “É um presente para o Natal da nossa cidade. Passamos por momentos muito desafiadores, mas acreditamos em recomeços, temos esperança em tempos melhores. É hora de reconstruir os sonhos, de brindarmos a vida”, detalha Natália Vaz, superintendente do ParkShopping.

Uma enorme árvore de 12 metros, iluminada com milhares de lâmpadas de LED, com passagem interna sonorizada, aromatizada e decorada com referências às delícias açucaradas, como cupcakes, balas bicolores, chocolates, biscoitos, pirulitos e donuts convida os visitantes do ParkShopping a se conectarem com essa época mais que especial. Bem próxima à grande árvore, crianças e adultos podem se encontrar com o Papai Noel, com toda segurança.

O Natal do JK Shopping resgata as emoções e a essência da época mais celebrada do ano com 25 árvores de Natal espalhadas em mais de 500m² de decoração, arcos iluminados, casas cenográficas, presépio e cascatas de luz. “O Natal é uma oportunidade única de reavivar as lembranças mágicas que essa data nos proporciona. Esperamos que todos possam desfrutar de momentos inesquecíveis e registar memórias afetivas neste ambiente lúdico junto de suas famílias”, pontua a superintendente do JK Shopping, Eliza Ferreira.

O shopping Conjunto Nacional, por sua vez, preparou uma atração para as crianças chamada Pix box, uma atividade interativa que promove brincadeiras orientadas por um conjunto de telas e células sensíveis ao toque instaladas no chão. O ingresso é gratuito e pode ser retirado no aplicativo do shopping. O Brasília Shopping apresenta toda sexta-feira uma cantata de Natal com músicos profissionais. As apresentações acontecem próximas a Árvore Cinética montada no centro comercial.

Caravana da Coca Cola

Amanhã, a caravana da Coca Cola passará pelo Conjunto Nacional, com ponto de encontro na Praça Lucio Costa, às 18h30. No dia 18, o Brasília Shopping recebe a atração a partir de 18h30. Haverá uma pequena apresentação com os artistas da Posers e entrega de balões com as noeletes até a chegada da caravana, programada para 19h.