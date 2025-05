CLDF realiza Sessão Solene em homenagem ao Dia de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia

Na próxima segunda-feira, 12 de maio, às 15h, a Câmara Legislativa do Distrito Federal realizará sessão solene em Homenagem ao Dia de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, por iniciativa do deputado distrital João Cardoso.

A solenidade acontecerá no plenário da CLDF e reunirá autoridades da saúde, representantes de entidades ligadas à causa das pessoas com deficiência e especialistas no tratamento da dor crônica, além de pacientes e lideranças do movimento fibromiálgico do Distrito Federal.

Estão confirmadas as presenças de:

• Dr. Carlos Gropen Júnior, médico fisiatra e diretor médico do Instituto Brasileiro de Dor;

• Dr. Roberto Rodrigues de Souza Filho, médico reumatologista e chefe da reumatologia do Hospital de Base;

• Fernando Freitas, presidente da ASSEJUS;

• Gerson Wilder Sousa Melo, advogado e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB/DF;

• Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini, procurador legislativo da CLDF;

• Márcia Maria Caires Silva, vice-presidente da Anfibro;

• Lucas Araújo Siqueira, fisioterapeuta especialista em dor crônica;

• Dr. Marcio Rafael de Araújo Siega, neurologista e diretor da clínica ModulaDor;

• Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, representante da Secretaria de Saúde do DF;

• Willian Ferreira da Cunha, secretário da Pessoa com Deficiência do DF.

Concientização

A data foi instituída pela Lei nº 7.336/23, de autoria do deputado João Cardoso, que reconhece os fibromiálgicos como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais e inclui o Dia de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia no Calendário Oficial do Distrito Federal. A norma garante direitos como isenção de IPVA, atendimento prioritário e acesso a políticas públicas voltadas à PcD.

“Essa homenagem é uma oportunidade valiosa para aumentar a empatia e o apoio às pessoas que lidam com essa condição. Também reconhece o trabalho de profissionais de saúde, pesquisadores e ativistas que lutam por mais diagnóstico, tratamento e qualidade de vida para os pacientes com fibromialgia”, destaca o deputado João Cardoso.

A fibromialgia é uma síndrome clínica de causa multifatorial, crônica e sem cura, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2004. Ela atinge, em sua maioria, mulheres entre 30 e 55 anos e provoca dores intensas e generalizadas, fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e alterações cognitivas.

A Sessão Solene será aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Câmara Distrital.

Com informações da assessoria de imprensa do deputado João Cardoso