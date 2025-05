CLDF realiza primeira audiência pública para debater o orçamento do DF em 2025

A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) da Câmara Legislativa realiza, nesta quarta-feira (28), às 10h, a primeira audiência pública do ano para discutir a execução orçamentária do Distrito Federal. O relatório, referente ao primeiro quadrimestre de 2025, será apresentado pela Secretaria de Economia do DF.

O balanço mostra um cenário de estabilidade nas contas públicas. Até abril, o DF arrecadou R$ 12,1 bilhões, o que corresponde a 34% do total previsto para o ano. As despesas ficaram em R$ 10,7 bilhões no mesmo período, resultando em um superávit orçamentário de cerca de R$ 1,4 bilhão.

Segundo o presidente da CEOF, deputado Eduardo Pedrosa (União), os dados indicam que o DF tem mantido o controle fiscal sem comprometer a capacidade de investimento. “É um sinal positivo. Temos conseguido arrecadar com responsabilidade, manter os serviços funcionando e preservar o equilíbrio fiscal. Agora, é continuar atentos para garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa”, destacou o parlamentar.

A audiência pública será realizada na sala de comissões e aberta ao público. A sessão também será transmitida ao vivo pelo canal da Casa no YouTube.

Com informações da Agência CLDF