CLDF lança agência de notícias nesta quinta-feira (25)

A Agência CLDF amplia a cobertura jornalística da Casa em busca de aproximar o cidadão do Distrito Federal do trabalho realizado na Câmara Legislativa

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) passa a contar com uma nova ferramenta de transparência e de comunicação com os cidadãos do Distrito Federal. Voltada à cobertura jornalística das atividades institucionais do parlamento local, a Agência CLDF será um meio de divulgação de notícias tanto no Portal como nas redes sociais da Casa: um canal aberto a contribuir com veículos de imprensa e assessorias parlamentares e a informar aqueles que desejam participar mais efetivamente do exercício democrático. O lançamento será nesta quinta-feira (25), às 10h, com a exibição de vídeo de divulgação na TV Web CLDF.



Com servidores de carreira e sem gerar qualquer aumento de despesas, a Agência CLDF nasce para ser fonte primária, confiável e acessível de informações sobre a Câmara Legislativa. O objetivo é levar ao conhecimento público, de forma simples e didática, todo o trâmite legislativo: do projeto apresentado à lei publicada; da análise pelas comissões até a votação em plenário.



Mas não só da elaboração de normas legais vive o parlamento. A Câmara Legislativa é um agente de fiscalização e também reverbera os temas em pauta no DF. Os debates que ocorrem nas audiências, reuniões públicas e frentes parlamentares serão noticiados com espaço para as múltiplas vozes de cidadãos, especialistas e representantes da administração pública.



“Nosso objetivo é fortalecer a comunicação institucional, servindo como principal fonte de informação das propostas e matérias em discussão na Casa e ampliando o acesso a notícias para a população e os veículos de comunicação”, explica o vice-presidente do Legislativo local, deputado Delmasso (Republicanos), responsável pela área de comunicação da CLDF. Para o deputado, a Agência CLDF deve funcionar como as agências Câmara e Senado, assegurando “informação direto da fonte”.



Rede de informação confiável



A função de uma agência de notícias é fornecer informações com credibilidade e agilidade, dois conceitos fundamentais no contexto atual, de proliferação de “fake news” e de rápida circulação de informações nas redes sociais. Tendo isso em mente, a Agência CLDF visa a contribuir com veículos de imprensa – dos tradicionais aos blogs –, bem como com as assessorias parlamentares, para a divulgação de informações confiáveis sobre os trabalhos na Câmara Legislativa e, também, para fazer frente a campanhas de desinformação.



O presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente (MDB), destaca o fortalecimento de uma rede de divulgação de conteúdo confiável e a ampliação da comunicação institucional. “É necessário prestar contas ao cidadão sobre os investimentos de recursos públicos e comunicar a importância do parlamento e da própria participação popular no processo democrático”, ressalta Prudente.



“A fim de fortalecer a imagem institucional e ampliar a participação popular no Legislativo local, buscamos ampliar a cobertura e a divulgação do trabalho dos deputados distritais, sempre com foco na necessidade de contextualizar a conexão com a realidade do cidadão e trazer informações de utilidade pública”, destaca o coordenador de Comunicação Social da Casa, Orlando Rangel.



A Agência CLDF tem como diretriz, ainda, o uso de novas linguagens, mais acessíveis e atrativas ao compartilhamento de informações. Seções de notícias criadas a partir dos assuntos mais “quentes” vão estimular os leitores a navegar de forma intuitiva pelo noticiário, ampliando a compreensão da atuação legislativa.



Conteúdo “à la carte”



Considerando que, para aproximar a população do parlamento local, é preciso que o cidadão consiga acessar facilmente as informações de seu interesse, na Agência CLDF, as notícias serão organizadas em 12 retrancas temáticas (saúde, educação, economia, entre outras); por região administrativa, e por deputado distrital, facilitando a pesquisa pelos diferentes ângulos da atuação legislativa. Dessa forma, o leitor poderá monitorar o trabalho do deputado que elegeu, ou as propostas que impactam mais diretamente seu dia a dia. Em breve, será possível escolher, entre o cardápio informativo da Agência, as matérias que mais lhe interessam, e recebê-las via e-mail ou WhatsApp.



O trabalho da equipe de fotojornalismo também vai ganhar mais espaço na página da Agência, com uma Galeria de Imagens – permitindo novos olhares para além do formato tradicional de notícias – e um Banco de Imagens (Flickr) para download e reprodução pelos veículos de imprensa.



Além disso, com o início das operações da TV Legislativa, previstas para o segundo semestre deste ano, a Agência CLDF passará a contar com conteúdos audiovisuais e servirá como veículo para a divulgação da programação do novo canal aberto do Distrito Federal. O mesmo ocorrerá quando a Casa tiver a sua rádio, em estudo para implementação.



Interesse público



A criação da Agência CLDF fortalece o compromisso da Coordenadoria de Comunicação Social da Casa (CCS) de ater-se ao aspecto institucional nas produções jornalísticas, respeitando a diversidade de opiniões – característica da atuação do Legislativo. “Nos inspiramos no conceito de comunicação pública; ou seja, aquela realizada em prol do interesse público, com o objetivo de garantir o direito à informação, à livre expressão do pensamento e ao pleno exercício da cidadania, com foco na participação do cidadão no debate de assuntos de relevância política, econômica e social”, observa o chefe do Núcleo de Jornalismo, Bruno Sodré.

As informações são da CLDF