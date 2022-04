CLDF conclui apreciação da Política de Fomento ao Voleibol

A proposta, de autoria do deputado Delmasso (Republicanos), abrange as práticas de voleibol, vôlei de praia e vôlei sentado paralímpico

O Voleibol (Pró-Vôlei) recebeu um grande incentivo com a aprovação do projeto de lei nº 2.467/21, que cria a Política Distrital de Fomento ao Pró-Vôlei. A proposta foi aprovada em segundo turno e a redação final, nesta terça-feira (26), pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A proposta, de autoria do deputado Delmasso (Republicanos), abrange as práticas de voleibol, vôlei de praia e vôlei sentado paralímpico. O texto agora vai à sanção do governador Ibaneis Rocha.

Segundo o PL, o Pró-Vôlei tem como instrumentos planos anuais de desenvolvimento das três modalidades citadas (voleibol, vôlei de praia e vôlei paralímpico).

Os planejamentos deverão observar: a implantação de núcleos de formação de atletas nas regiões administrativas do DF; o apoio às equipes e aos atletas regularmente inscritos na federação local para participação em campeonatos e torneios distritais, nacionais e internacionais; a realização de competições em todas as categorias de idade conforme estabelecido pela Confederação Brasileira de Voleibol; entre outras ações.

Delmasso ressaltou a importância da política de incentivo ao vôlei argumentando que, mesmo com um Fundo de Apoio ao Esporte superavitário, muitos jogadores não conseguem acessar os recursos e acabam deixando o DF.

“Os atletas formados aqui em Brasília saem daqui por falta de oportunidade. Falta incentivo para o desenvolvimento do voleibol na capital”, afirmou. O distrital destacou, ainda, que a cidade recebe, a partir de amanhã (27), o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF