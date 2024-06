CLDF aprova substituir termo de artigo que trata da dívida ativa na Lei Orgânica

Nesta terça-feira (18), durante a sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), os deputados aprovaram, em segundo turno e redação final, uma substituição de termo na Lei Orgânica do DF, sugerido pelo Executivo. Foi trocado “agente econômico” por “pessoa jurídica”, devido à maior abrangência do primeiro “uma vez que alcança também as pessoas físicas”.

Agora, o artigo 173 terá a seguinte redação: “A pessoa jurídica inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”.

A mudança consta da proposta de emenda à Lei Orgânica nº 7/2023, que havia sido aprovada em primeiro turno no final do ano passado.

*Com informações de Marco Túlio Alencar – Agência CLDF