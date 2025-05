CLDF aprova projeto de lei que institui a campanha Maio Vermelho

Na tarde desta terça-feira (20), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o projeto de lei 1708/25, que institui a campanha Maio Vermelho no âmbito do Distrito Federal. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os riscos do acidente vascular cerebral.

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma condição clínica caracterizada pela oclusão (AVC isquêmico) ou ruptura (AVC hemorrágico) de uma das artérias que irrigam o cérebro. Cerca de 85% dos casos são AVCs isquêmicos: o tecido cerebral entra em sofrimento por falta de irrigação. Os AVCs hemorrágicos, por sua vez, são quase sempre mais dramáticos, com sangue invadindo o encéfalo e as meninges.

Autor do projeto, o deputado Martins Machado (Republicanos) explica a importância da campanha. “A campanha que propomos neste projeto de lei busca auxiliar a população e os profissionais a reconhecerem os primeiros sinais de um AVC, bem como divulgar quais são os serviços de saúde mais próximos capazes de receber e tratar os pacientes”, afirma o distrital. O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador.

*Informações de Eder Wen – Agência CLDF