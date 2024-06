CLDF aprova moção de repúdio a declarações da 2ª vice-presidente do CFM

Nesta terça-feira (18), o Plenário da Câmara Legislativa do Distrito federal aprovou uma moção de repúdio às declarações feitas, no último dia 14 de junho, pela 2ª vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Rosylane Nascimento das Mercês Rocha. A representante da autarquia pediu que os deputados distritais evitem realizar visitas técnicas aos hospitais e unidades públicas de saúde do DF.

Aprovada com a unanimidade dos votos, a moção de repúdio teve como principal argumento a “grave e notória afronta às prerrogativas parlamentares”.

Conforme aponta a autora da proposição, deputada Dayse Amarilio (PSB): “O parlamentar detém a competência plena de fiscalização do serviço público, na forma do artigo 60, XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e dela não pode se abster. Fiscalizar o hospital é prerrogativa do deputado e não será o CFM e nem qualquer outra entidade que irá tolher o trabalho dos integrantes desta Casa de Leis”.

A distrital ressalta, ainda, que a lei assegura aos parlamentares “livre acesso, durante os horários de expediente, aos órgãos da administração direta e indireta do DF, mesmo sem aviso prévio, sendo-lhe devidas todas as informações necessárias para o cumprimento de sua tarefa de fiscalizar”.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF