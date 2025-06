CLDF aprova mais de R$ 155 mi em créditos para obras, eventos e PMDF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, nesta terça-feira (17), três projetos de lei do Executivo que abrem créditos adicionais ao Orçamento de 2025, somando mais de R$ 155 milhões. As propostas contemplam áreas como infraestrutura urbana, segurança pública, assistência social e esporte.

O maior valor aprovado está no PL nº 1.783/2025, que destina R$ 140 milhões para a Novacap. O objetivo é custear despesas com manutenção de vias públicas, áreas verdes, redes de águas pluviais e urbanização. O texto do Executivo recebeu 144 emendas parlamentares, redirecionando parte dos recursos para atender demandas sociais e ajustar despesas.

Já o PL nº 1.791/2025 prevê R$ 13,5 milhões em créditos adicionais distribuídos da seguinte forma: R$ 4 milhões para a Secretaria de Esporte e Lazer, destinados ao Campeonato Brasileiro de Futebol Digital; R$ 5,2 milhões para a Administração da Fercal; R$ 500 mil para Brazlândia; R$ 170 mil para o Sudoeste/Octogonal; e R$ 3,5 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Por fim, o PL nº 1.790/2025 autoriza a abertura de R$ 2,7 milhões em favor da Polícia Militar do DF, com foco em encargos previdenciários para inativos e pensionistas.

Os três projetos seguem agora para sanção ou veto do governador Ibaneis Rocha.