CLDF aprova concessão de terreno para sede da Fundação Athos Bulcão

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nesta terça-feira (17) o projeto de lei nº 1.786/2025, que autoriza a concessão de um terreno público de 1.225 metros quadrados à Fundação Athos Bulcão (Fundathos), entidade responsável por preservar o legado do renomado artista plástico. A área fica no Setor de Divulgação Cultural (SCS), próxima ao Clube do Choro, e poderá ser utilizada pela Fundação por 35 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A aprovação do projeto, em dois turnos e redação final, representa um passo decisivo para a construção da sede definitiva da Fundação, que há mais de 30 anos funciona em espaço alugado. Segundo o texto, caberá à Fundathos a responsabilidade por todas as despesas relacionadas à construção do prédio, incluindo licenças e tributos. O prazo máximo para conclusão da obra é de cinco anos, contados a partir da sanção da lei.

A proposta foi bem recebida tanto por deputados da base quanto da oposição, que suspenderam momentaneamente a obstrução às pautas do governo para garantir a votação. Parlamentares destacaram a importância cultural da Fundação e da obra de Athos Bulcão, ícone das artes visuais no Brasil e referência da estética modernista de Brasília.

O novo edifício será projetado por João Filgueiras Lima, o Lelé, arquiteto com histórico de colaboração com Athos Bulcão. O projeto prevê um complexo cultural com teatro para 180 pessoas, sala multiuso, galeria, museu, loja e café, além de cobertura ondulada e uma claraboia central que fornecerá iluminação natural.

Atualmente localizada na 510 Sul, a Fundathos é responsável por preservar o acervo de Athos, promover exposições e desenvolver programas educativos e produtos inspirados nas criações do artista — como os famosos azulejos da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima.

*Informações de Denise Caputo – Agência CLDF