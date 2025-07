Circuito Passeio de Bike Detran-DF nas RAs chega a Vicente Pires

As inscrições para a 19ª Etapa do Circuito de Passeio de Bike do Detran-DF nas RAs, que será no dia 13 de julho, em Vicente Pires, serão abertas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na segunda-feira (7).

O evento, realizado em parceria com a Administração de Vicente Pires, visa estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, além de conscientizar a população sobre os benefícios da utilização da bike, destacando o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro e humanizado.

A concentração dos ciclistas será no estacionamento da Administração Regional de Vicente Pires, a partir das 7h30, com saída prevista para as 9h. Durante o evento, serão realizadas palestras educativas e manutenção básica de bicicletas.

Inscrições

Serão disponibilizadas 500 vagas, com direito a um kit com sacochila, pulseira refletiva e material educativo de trânsito. Os interessados devem se inscrever pelo link. Vale lembrar que atletas menores de 18 anos só poderão participar do evento acompanhados por um adulto e com autorização por escrito do pai ou responsável, além da cópia de um documento de identificação com foto, que será retida pela organização no ato da retirada do kit, na concentração do evento.

*Com informações da Agência Brasília