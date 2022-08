Circuito de atividades esportivas para pessoas com deficiência no DF ocorre neste sábado (20)

UNA Parque irá oferecer aulas de canoagem, SUP, tiro com arco, tênis de mesa, dança, yoga e outras atividades esportivas e de lazer gratuitas até janeiro de 2023

A terceira edição do circuito de atividades inclusivas para pessoas com deficiência em Brasília, UNA Parque, inicia as atividades neste sábado (20), no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. O projeto vai oferecer aulas de várias modalidades esportivas, práticas de lazer e atendimento psicossocial a moradores do Distrito Federal até janeiro de 2023. Além das atividades já oferecidas anteriormente – canoagem, SUP, tiro com arco, tênis de mesa, yoga, Teqball (futebol de mesa), dança, atendimento psicossocial e horta comunitária –, a iniciativa traz duas novidades nesta edição: uma torre de escalada e uma piscina de mergulho. A participação é gratuita, e as inscrições já podem ser feitas pelo site https://unaparque.com.br/.

Ao longo dos próximos meses, a UNA (Unidade Nacional de Acessibilidade) vai desenvolver o projeto com estruturas adaptadas e acessíveis no centro da capital federal. Todas as atividades contam com acompanhamento e orientação de professores e instrutores. Também será oferecido apoio social com atendimentos de psicólogos e assistentes sociais, além da oportunidade de convivência e socialização.

Embora o projeto tenha como público-alvo as pessoas com deficiência, qualquer pessoa pode participar, por meio das vagas remanescentes, ou mesmo visitando o local das atividades. A ideia é que pessoas com e sem deficiência e seus familiares possam trocar experiências, compartilhar sentimentos e conviver em um ambiente único e livre de qualquer forma de preconceito e discriminação.

A idealizadora do UNA Parque e responsável pelo projeto, Andréa Pontes, reforça a importância de espaços inclusivos e adaptados no Distrito Federal. “Nosso propósito é exercitar a transformação e a empatia. É importante que as iniciativas adaptadas e acessíveis sejam do alcance de todos. Brasília vem se destacando pela preocupação com a inclusão”, diz ela, lembrando que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que cerca de 154 mil pessoas no DF tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a 5,2% da população.

“As atividades físicas trazem inúmeros benefícios para o bem-estar físico e mental, e no caso das pessoas com deficiência são ainda mais importantes. Estimulam autonomia e independência, ajudam na reabilitação e no emocional, com socialização, fortalecimento de vínculos, melhoria da autoestima e redução da ansiedade, estresse e depressão”, acrescenta Pontes, que faz parte da seleção brasileira de paracanoagem e é campeã sul-americana de 2021 na modalidade.

Novidades

Uma das novidades desta edição, a torre de escalada é uma prática esportiva e de lazer que se caracteriza pelo movimento de escalar paredes ou rochas, especialmente com o auxílio de cordas e equipamentos especiais. Pode ser praticada tanto individualmente como em grupo e exige o máximo de força e concentração – fatores que fazem com que o processo de ensino-aprendizagem às pessoas com deficiência se diferencie quanto a adaptações no espaço físico e de recursos materiais.

Já na piscina de mergulho, também incluída nesta edição do circuito, os participantes poderão praticar o mergulho adaptado, ou seja, o conjunto de atividades subaquáticas, em mergulho livre ou com equipamento autônomo. Entre os benefícios da técnica está a melhora na capacidade respiratória e diafragmática, além de ser uma ferramenta para a inclusão de pessoas com deficiência ao esporte, que trabalha a interação social, uma característica essencial para a melhorar a convivência em família e com a sociedade.

O UNA Parque conta com a parceria da Secretaria de Esporte do DF, do Parque da Cidade, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As atividades serão oferecidas até 6 de janeiro de 2023, aos sábados e domingos, das 9h às 18h, no Estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, maior parque da América Latina. Acompanhe a programação nas redes sociais do projeto: www.instagram.com/unaparque; www.youtube.com/c/CanalUNA; web.facebook.com/unaparque.

SERVIÇO

Una Experience – inscrições no site https://unaparque.com.br/agenda

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Datas e horários: Até o dia 6 de janeiro, aos sábados e domingos, das 9h às 18h

Participação gratuita

Fotos: Júlio César Silva/Divulgação UNA