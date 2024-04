Cine Brasília é reinaugurado na data em que comemora 64 anos de existência 

Para a felicidade dos cinéfilos brasilienses, o Cine Brasília voltou. O espaço reabriu nesta segunda-feira (22), data que marca os 64 anos do lançamento do local, um dia depois da inauguração da capital federal. O relançamento do primeiro equipamento público cultural da cidade faz parte da programação de comemoração do aniversário de Brasília. O público poderá assistir às exibições da Mostra Ocupação, que ocorrerá de 23 de abril a 5 de maio.

A poesia da sétima arte se fez presente no aniversário de 64 anos de Brasília, com a reinauguração do espaço no dia 22 de abril. Em comemoração à reabertura do Cine Brasília, o longa-metragem JK – O Reinventor do Brasil foi exibido pela primeira vez no Cine Brasília. O filme, que teve a versão em série transmitida na sala de cinema em novembro de 2023, foi feito com imagens do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). Além da exibição da produção, no dia 22 o espaço recebeu uma exposição sobre o Presidente JK.

E a partir desta terça-feira (23), o público do DF vai poder apreciar os filmes de Adriana Vasconcelos (Mãe), Tânia Montoro (Hollywood no Cerrado), Pedro Lacerda (Vidas vazias e as horas mortas), Afonso Brazza (Fuga sem destino), Renato Barbieri (Servidão), Jimi Figueiredo (Noctiluzes), Dácia Ibiapina (Carneiro de Ouro), Marcelo Diaz (Maria Luiza), Pedro Jorge (A oração silenciosa) e Nubia Santana (Pra ficar de boa).

Segundo a pasta de cultura, a mostra de filmes ocorre enquanto são finalizados os trâmites para que a Box Companhia de Arte, a organização da sociedade civil (OSC) possa dar início a gestão compartilhada do Cine Brasília. A instituição foi selecionada em edital de chamamento público lançado durante a execução da reforma. A organização teve a proposta vencedora para o termo de cooperação de duração de 36 meses e R$ 6 milhões em investimento. O novo contrato prevê exibições de produções de fora do mainstream e a promoção de atividades culturais diversas no equipamento público. “A instituição segue o edital que colocamos de manter as características do Cine Brasília como um espaço diverso para difusão do audiovisual do DF e também para debates, com entrada social”, comentou Cláudio.

Ele destacou ainda que a nova gestão compartilhada visa garantir ainda mais avanços na programação do espaço. “Estamos fazendo uma parceria de três anos. Isso dá possibilidade de mais planejamento, o que vai trazer mais qualidade para o Cine Brasília. Tenho convicção que será um sucesso”, defendeu.

Reforma do Cine Brasília

O espaço estava fechado desde fevereiro para a execução de uma reforma estrutural. Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, os serviços feitos no local incluíram a acessibilidade dos banheiros, substituição das partes elétrica e hidráulica, impermeabilização do telhado, reparos nas caixas de luz na área externa e restauros na obra Candango, que fica exposta na entrada do Cine Brasília. O público vai poder aproveitar a nova tela do cinema, com a capacidade de exibir produções em 3D e 4K.

“O Cine Brasília recebeu uma tela que atende qualquer formato e teve intervenções do ponto de vista de acessibilidade, troca de fiação, garantia de som, manutenção de cadeiras. O cinema está lindo e muito agradável, no mesmo nível de qualquer sala de cinema grande do Brasil”, explicou Claudio Abrantes, secretário da pasta. Ao todo, foram investidos R$ 1,5 milhão da Lei Paulo Gustavo e de recursos próprios da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Programação da amostra Ocupação

Foto: Amanda Karolyne

Confira a programação da Mostra Ocupação

· 23/4 (terça-feira), às 20h – Mãe, de Adriana Vasconcelos

· 24/4 (quarta-feira), às 20h – Hollywood no Cerrado, de Tânia Montoro

· 25/4 (quinta-feira), às 20h – Vidas vazias e as horas mortas, de Pedro Lacerda

· 26/4 (sexta-feira), às 20h – Fuga em destino, de Afonso Brazza

· 27/4 (sábado), às 20h – Servidão, de Renato Barbieri

· 28/4 (domingo), às 20h – Noctiluzes, de Jimi Figueiredo

· 29/4 (segunda-feira), às 20h – Carneiro de Ouro, de Dácia Ibiapina, e Maria Luiza, de Marcelo Diaz

· 30/4 (terça-feira), às 20h – Mário Fontenelle – A oração silenciosa, de Pedro Jorge, e Pra ficar de boa, de Nubia Santana

· 1º/5 (quarta-feira), às 20h – Servidão, de Renato Barbieri

· 2/5 (quinta-feira), às 20h – Vidas vazias e as horas mortas, de Pedro Lacerda

· 3/5 (sexta-feira), às 20h – Mário Fontenelle – A oração silenciosa, de Pedro Jorge, e Pra ficar de boa, de Nubia Santana

· 4/5 (sábado), às 20h – Cora Coralina – Todas as vidas, de Renato Barbieri

· 5/5 (domingo), às 20h – Fuga em destino, de Afonso Brazza