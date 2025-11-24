Ciclista morre após sinistro envolvendo um veículo no Lago SUL

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 22h44 deste domingo (23/11/2025) para atender uma colisão na subida do Lago Sul, sentido Paranoá.

No local, as equipes encontraram um sinistro envolvendo um carro de passeio e uma bicicleta. Após o isolamento e a sinalização da área, os bombeiros verificaram que o ciclista já não apresentava sinais vitais.

A via precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes durante o atendimento.

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal foram acionadas para os procedimentos legais.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.