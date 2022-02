Ciclista é atropelado e ferido na QI 15 do Lago Sul

A vítima apresentou escoriações pelo corpo e queixando-se de dores no braço esquerdo, mas estava consciente, orientado e estável

Um automóvel atropelou um ciclista que circulava pela via próxima ao Instituto Dom Orione, da QI 15 do Lago Sul, na noite desta terça-feira (15). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com duas viaturas e oito militares.

No local, a equipe de socorro encontrou uma S.U.V de cor preta, conduzida por José Joubert, 47 anos, que foi atendido e avaliado pelo CBMDF, e constatado que estava ileso. Já o ciclista atingido, Leonel M., 34 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao IHBDF, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores no braço esquerdo. Estava consciente, orientado e estável.

O local permaneceu aos cuidados dos Militares lotados no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Perícia foi acionada.