Chuva causa adiamento do evento carnavalesco fora de época ”Micarê da Toca”.

Alerta de temporal no DF leva produtores a adiarem evento em Águas Claras.

Programado para ocorrer neste sábado e domingo, dias 24 e 25 de setembro, o carnaval fora de época “Micarê da Toca” precisou ser adiado por questões de segurança.

A mudança repentina no clima na região, com a chegada inesperada de grande volume de chuva e alerta de rajadas de ventos fortes poderia pôr em risco a segurança do público bem como dos artistas.

Neste sentido, a organização tomou a difícil decisão de adiar a realização do evento para o ano que vem, quando chegar o período de estiagem e assim conseguir promover dias de festa com segurança e conforto.

“Preparamos um evento lindo, com estrutura especialmente pensada para vocês, cheio de atrações bacanas e repleto de alegria. Infelizmente o tempo não nos ajudou, mas em breve estaremos juntos para celebrar a alegria nas ruas de Águas Claras”, assinam os produtores.