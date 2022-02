Chapa única é eleita no Sindicato do Comércio Atacadista do DF

A nova diretoria será empossada no próximo dia 31 de março, e a gestão terá início em 01 de abril de 2022

Uma nova Diretoria foi eleita para o Conselho Fiscal e para a Delegação Federativa no Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal nesta terça-feira (22). A votação foi realizada na sede do Sindicato, de 09h às 17h. A chapa única encabeçada pelo empresário atacadista Álvaro Silveira Júnior recebeu a maioria dos votos.

Os escolhidos devem atuar no próximo quadriênio 2022 – 2026.

A apuração dos votos aconteceu ficou a cargo do representante da Fecomércio, Silvio Lúcio de Oliveira, com auxílio da Comissão Eleitoral, Dra Clarisse Dinelly.

A nova diretoria será empossada no próximo dia 31 de março, e a gestão terá início em 01 de abril de 2022.

Confira como ficou a nova composição da diretoria do Sindiatacadista:

PRESIDÊNCIA:

Presidente — Álvaro Silveira Júnior;

1° Vice-presidente – Clair Ernesto Dal Berto;

2° Vice-presidente – Lysipo Torminn Gomide;

3° Vice-presidente – Roberto Gomide Castanheira;

DIRETORIA:

Diretor Comercial Titular – Maxmilhiany Rodrigues Braga; Diretor Financeiro Titular – Fabrício Borges Graciano; Diretor de Relações do Trabalho Titular – Sulivam Pedro Covre; Diretor Secretário Titular – Tatiana Resende Caixêta Minucci; Diretor Sindical Titular – Ricardo Antônio Mamede; Diretor Social Titular – Carlos Augusto Moreira Marques; Diretor Tributário Titular – Carlos Roberto Leite Santana; Diretor Comercial Suplente – Armando Eduardo Giannetti Neto; Diretor Financeiro Suplente – Alaôr Gomes Neto; Diretor de Relações do Trabalho Suplente – Vinícius Ferreira Bueno; Diretor Secretário Suplente – Rogério Aragão Albuquerque; Diretor Sindical Suplente – Adauto Lúcio De Mesquita; Diretor Social Suplente – Leimar Leitão De Assis; Diretor Tributário Suplente – Emerson Fernandes Da Cunha.

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal Titular – Adolfo Plá Pujades; Conselheiro Fiscal Titular – Humberto Cenci; Conselheiro Fiscal Titular – Eduardo Kenji More; Conselheiro Fiscal Suplente – Gilmar Araújo Neves; Conselheiro Fiscal Suplente – Edgar Nunes Pereira Júnior; Conselheiro Fiscal Suplente – Saulo Davi De Melo.

DELEGAÇÃO FEDERATIVA

1° Delegado Federativo Titular – Álvaro Silveira Júnior; 2° Delegado Federativo Titular – Roberto Gomide Castanheira; 1° Delegado Federativo Suplente – Lysipo Torminn Gomide; 2° Delegado Federativo Suplente – João Orivaldo De Oliveira.