Cerca de 1,8 mil pessoas foram impactadas pela ações educativas de trânsito no fim de semana

A agenda educativa do Detran-DF ganhou intensidade no fim de semana, quando equipes percorreram diferentes regiões para falar de segurança viária. Entre sexta (14) e domingo (17), foram realizadas ações que trataram desde os cuidados necessários durante períodos de chuva até comportamentos básicos de proteção, como o uso adequado da faixa de pedestres.

As abordagens também incluíram orientações sobre a circulação de ciclistas e alertas sobre os perigos da combinação entre álcool e direção, assunto recorrente nesta época do ano. No total, 1.775 pessoas participaram das atividades promovidas pelo órgão.

No Núcleo Bandeirante, 150 condutores foram abordados na blitz educativa Cuidados no Trânsito em Dias de Chuva, na sexta-feira (14). E outras 360 crianças do Centro de Educação Infantil assistiram à apresentação teatral com foco nas orientações sobre circulação em via pública, comportamento adequado no interior de veículos e circulação de bicicletas.

Na Cidade Estrutural, 350 pessoas que participavam do GDF Mais Perto do Cidadão, na sexta (14) e no sábado (15), foram abordadas pelos educadores de trânsito do Detran-DF e receberam orientações sobre procedimentos de segurança para pedestres, ciclistas e comportamento seguro no interior de veículos, por meio de material gráfico e espetáculo teatral.

No Paranoá, 45 ciclistas participaram do Bike em Dia, realizado na sexta-feira (14). Além das orientações educativas sobre segurança viária, eles aprenderam um pouco mais sobre a manutenção básica de bicicletas e sua importância para pedalar de forma segura.

No Guará, 350 pessoas participaram do projeto Rolé Consciente em comemoração aos 17 anos da Lei Seca, na sexta-feira (14). Durante a ação, foram realizadas intervenções artísticas com repentistas, entrega de material e palestras educativas com foco na orientação sobre os riscos da mistura bebida e direção.

Em Águas Claras, 70 pedestres foram orientados sobre os procedimentos de segurança na travessia da faixas de pedestres não semaforizadas, durante o Café na Faixa, na sexta-feira (14). Já no domingo (16), 50 pessoas que participaram do Projeto Expressão Artística — Grafite, aprenderam sobre travessia segura, circulação de bicicletas e comportamento seguro no interior de veículos, por meio de abordagem educativa, material gráfico, intervenções artísticas com os MCs do Trânsito e apresentação de espetáculo teatral.

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

No domingo (16), o Detran realizou ação educativa em memória das vítimas de trânsito, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Na ocasião, 400 pessoas participaram do Circuito de Palestras de Rua sobre segurança do pedestre, do Programa Bike em Dia – voltado à segurança do ciclista, da blitz educativa e do espetáculo teatral em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Os participantes também receberam material informativo sobre a data — que é celebrada sempre no terceiro domingo de novembro em todo o mundo — e a sua importância na redução de sequelas e mortes no trânsito.

Com informações da Agência Brasília

