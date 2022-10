Centro Universitário do DF promove aulão com últimas dicas para a prova da OAB

O evento é voltado para bacharéis em Direito e estudantes a partir do 9° semestre que vão fazer o Exame de Ordem

O Centro Universitário UniProcessus vai promover um aulão de véspera para a 1ª fase do XXXVI Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) neste sábado (22), das 9h às 18h30, no campus da instituição em Águas Claras – DF. Os professores vão revisar os principais conteúdos e dar as últimas dicas para a prova em clima de descontração entre os participantes.

Durante o encontro, os estudantes terão a oportunidade de conferir os assuntos mais cobrados, como direito constitucional, estatuto da criança, código do consumidor, direito e processo do trabalho, direito e processo civil, direito internacional, direito administrativo, direito tributário, direito civil, direito empresarial e direito penal. Além disso, também poderão aliviar o estresse e a ansiedade pré-prova com a animação de um DJ e ginástica laboral entre os intervalos das aulas.

O evento é aberto para alunos de Direito que estejam cursando o 9° ou 10° semestre em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e bacharéis que ainda não tenham obtido aprovação na OAB, o exame responsável por avaliar os conhecimentos necessários para o exercício da profissão entre os novos profissionais.

São estimados mais de 100 mil inscritos para esta última edição de 2022, que acontecerá em todo o país neste domingo (23). A aprovação é condição necessária para advogar, mas o exame é conhecido pelos altos índices de reprovação. Entre as II e XXIX edições, 1.077,837 pessoas fizeram a prova e 660.298 foram aprovados na segunda fase (61,26%), de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Serviço

Aulão Últimas Dicas OAB

Data: 22/10

Horário: 9h às 18h30

Local: UniProcessus Campus II – Águas Claras

Valor: R$ 99,90

Inscrições pelo site