Centro de Juventude incentiva o esporte para transformação de vidas

O Distrito Federal conta com cinco unidades do Centro de Juventude distribuídas em regiões administrativas de vulnerabilidade social

Com o início dos campeonatos esportivos pelo país, Carlos Eduardo, de 18 anos, mantém em dia a disciplina e os treinos. Aluno da oficina de Muay Thai, Kadu, como é conhecido nos ringues, conta com o apoio da política pública do Centro de Juventude da Estrutural para alcançar as vitórias nas lutas. Integrante do ranking de campeões do Juventude Team, grupo que reúne os atletas do Centro de Juventude (CJ), Kadu tem no currículo a participação em 5 campeonatos, somando 4 vitórias nas modalidades de boxe e muay thai.

O Centro de Juventude é um espaço público de inciativa da Secretaria de Juventude do Distrito Federal. Sob a gestão da IECAP Agência de Transformação Social, a unidade da Estrutural foi o pilar para mudança na vida de Kadu, incentivando boas práticas de convivência social e o resgatando do consumo de bebidas alcoólicas e do cigarro.

“Conheci o CJ graças ao meu amigo Samuel. Sempre gostei de luta e o muay thai foi uma porta muito importante para mim. Não tinha talento, mas era bem esforçado. Hoje coleciono vitórias. Resolvi parar de fumar, beber, de fazer coisas erradas que me envergonho de falar. Se não fosse o esporte, meu professor Cosme, o coordenador Marcos do CJ e meus amigos de treino, eu ainda seria um jovem problemático. Sou muito grato a Deus e a essa galera”, afirma Kadu.

Para dar continuidade ao sonho e financiar a participação nos campeonatos, que demandam custos com inscrições, equipamentos e passagens, os jovens de muay thai do Centro de Juventude mobilizam rifas e vaquinhas por meio das redes sociais do grupo Juventude Team no Instagram (@juventude.team). Na próxima luta, marcada para o dia 21 de fevereiro no Calango Stadium, em Brasília, 25% do valor arrecadado na venda de ingressos será destinado aos jovens atletas.

E não é apenas no Muay Thai que estão os atletas campeões do CJ. Em 2022, as caratecas Julia Karine, Edilaine de Souza e Quezia Dias receberam a premiação de Melhores do Ano, concedida pela Confederação Nacional de Karatê do Brasil – CNKB, em reconhecimento ao desempenho e destaque das jovens em suas categorias. Sob o comando e treino do mestre Severino, as aulas de karatê do CJ foram essenciais para essas conquistas.

Centro de Juventude

Atualmente, o Distrito Federal conta com cinco unidades do Centro de Juventude distribuídas em regiões administrativas de vulnerabilidade social – Estrutural, Ceilândia, Samambaia Norte e Sul e Recanto das Emas.

De iniciativa da Secretaria de Juventude, os espaços oferecem aos jovens de 15 a 29 anos acesso gratuito a cursos e oficinas de capacitação profissional, esporte e cultura, palestras, workshops, além de atendimento psicossocial.

Para o Secretário da pasta, Rodrigo Delmasso, há intenção de fortalecer e expandir o serviço para outras cidades. “Nossos Centros de Juventude são referência no atendimento e atenção aos jovens. Vamos trabalhar em busca de recursos e parcerias para ampliação do atendimento a outras regiões do Distrito Federal, porque essa é uma política pública que tem se mostrado eficaz na transformação de pessoas que antes não tinham uma clara perspectiva de vida, tampouco oportunidades, para futuros cidadãos de bem”, afirma.