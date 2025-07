Central de Relacionamento 156 passará por manutenção no fim de semana

A Central de Relacionamento do Distrito Federal – Central DF – ficará temporariamente fora do ar entre às 18h desta sexta-feira (4) e a manhã de segunda-feira (7). A interrupção dos serviços ocorre em razão da migração dos serviços digitais para uma nova infraestrutura tecnológica. Coordenada pela Secretaria de Estado de Economia (Seec-DF), a manutenção com melhorias visa ampliar a capacidade de atendimento ao cidadão, um melhor desempenho dos sistemas além de garantir mais estabilidade e segurança na oferta dos serviços públicos.

Durante o período de indisponibilidade, estarão suspensos os atendimentos via telefone, chat e demais canais vinculados à Central, incluindo os números tridígitos 151 (Procon), 154 (Detran), 155 (CEB), 156 (Geral), 160 (Saúde) e 162 (Ouvidoria). Para demandas urgentes, a recomendação é utilizar os canais digitais alternativos, como o WhatsApp oficial do GDF (61) 3410-9000 e o Portal do Cidadão, disponíveis 24 horas por dia.

Segundo o secretário-executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Seec-DF, Wisney Rafael Alves de Oliveira, a modernização do sistema trará benefícios diretos à população. “Estamos promovendo uma atualização robusta da nossa infraestrutura para garantir que o cidadão tenha acesso a serviços digitais com mais agilidade, estabilidade e segurança. Essa é uma etapa essencial para consolidar um governo cada vez mais digital e eficiente”, afirmou.

A suspensão temporária é necessária para assegurar a integração completa da nova infraestrutura, que permitirá um atendimento mais moderno, confiável e de qualidade. “O Governo do Distrito Federal agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a inovação e a melhoria contínua dos serviços públicos”, completa o secretário-executivo da Seec-DF.

*Com informações da Seec-DF