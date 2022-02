Cenas fortes: PMDF encontra duas vítimas de tiroteio em bar no Recanto das Emas

Os dois homens ainda estavam vivos, mas não resistiram e morreram no local

Na tarde deste domingo (27), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu a um chamado em um bar no Recanto das Emas. No local, a equipe da PMDF encontrou duas vítimas de arma de fogo. Os dois homens ainda estavam vivos, mas não resistiram e morreram no local. Confira as cenas fortes:

Cuidado, cenas fortes