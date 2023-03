Celina Leão participa da celebração pelo aniversário de Ceilândia

Na solenidade em homenagem a Ceilândia, Celina Leão enalteceu a força da mulher ceilandense e a importância da cidade para o DF

As comemorações do aniversário de 52 anos de Ceilândia não param. Na manhã desta segunda-feira (27), houve o tradicional corte do bolo, festejo que contou com a participação da vice-governadora Celina Leão. A celebração ocorreu na Praça do Trabalhador, QNM 13, e, logo após os parabéns, os moradores participaram das apresentações de mágica para a criançada e curtiram muita música com artistas locais, do projeto Feira de Talentos e Música e Cidadania.

Na solenidade em homenagem a Ceilândia, Celina Leão enalteceu a força da mulher ceilandense e a importância da cidade para o Distrito Federal. “O coração do DF é Ceilândia. Uma cidade de mulheres fortes e que foi construída com a força dessas mulheres. Por ser a maior cidade, temos problemas. Mas estamos avançando, já investimos muito e estamos planejando mais R$ 180 milhões para a região do Sol Nascente”, disse a vice-governadora.

Celina Leão aproveitou a oportunidade e anunciou que o Governo do Distrito Federal (GDF) assinou um despacho definitivo da área em que será construído o 8º Batalhão da Polícia Militar na cidade. A vice-governadora encerrou pedindo um minuto de silêncio em homenagem ao rapper brasiliense DJ Jamaika, natural de Ceilândia, morto na última quinta-feira (23).

O administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende de Almeida, agradeceu, em seu discurso, a oportunidade de comandar a maior região administrativa do DF. “Tenho consciência da responsabilidade que é administrar Ceilândia, e sou muito grato. Sei das necessidades da cidade. Mas estamos ouvindo a comunidade e cuidando da cultura local, que é muito rica. Nossa meta é terminar o ano melhor do que começamos, que a cidade e os espaços públicos estejam melhor do que quando assumimos a administração”, finalizou Dilson Resende.

Comemorações continuam

As comemorações para o aniversário da cidade continuam até o final do mês de março, com programações gratuitas na Casa do Cantador, das 8h às 23h, e a Carreta da Alegria circulando pelas ruas da cidade das 13h às 21h para alegrar os moradores.

Na sexta-feira (31), às 19h30, ainda será realizado na praça da Bíblia o Sarau-VA (Voz e Alma), que mistura a poesia escrita e corporal, ilustrada e musicada dentro do contexto urbano da cidade.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília