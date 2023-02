Celina Leão nomeia novos servidores da Saúde

A governadora em exercício comemorou a nomeação de novos servidores após afirmar que a Saúde seria a prioridade

Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

Na manhã desta segunda-feira (6), Celina Leão, governadora em exercício, assinou o decreto de nomeação de novos servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O evento foi realizado no auditório do Museu Nacional da República.

Foram nomeados 1.236 candidatos aprovados nos concursos de 2018 e 2022 da Secretaria de Saúde, sendo 437 médicos, 454 especialistas, 220 enfermeiros e 125 dentistas.

Lucilene Florêncio, médica ginecologista e obstetra que é servidora da Secretária de Saúde desde 1999, assumiu o comando da pasta no final de 2022. “Somos uma rede gigante, com 363 equipamentos e 16 hospitais. É uma festa de muitos com um único objetivo. Estamos cientes de que ainda há muito a melhorar, mas não estamos inertes, estamos lutando. Todos fazem parte de uma engrenagem para que a população fique satisfeita”, disse a secretária.

Eleito deputado federal, Reginaldo Veras, antes distrital, disse que há tempos cobrava essas nomeações, e que seguirá na luta para que o serviço seja oferecido para todos e em tempo hábil.

“Salvar vidas é o nosso principal objetivo. Meu papel como parlamentar é cobrar, porque só assim a gente avança”, disse Jorge Vianna, deputado distrital.

Já Daisy Amarílio, que é enfermeira, pediu para os novos servidores tomarem cuidado com a saúde mental e que se filiem ao sindicato. Ela também aproveitou para cobrar o piso salarial da classe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, Celina Leão afirmou que a Saúde seria a prioridade do governo neste ano. “Eu conheço o time da Saúde pelos nomes, pela luta, pelas necessidades. A missão de vocês não será fácil, mas vocês terão um governo diligente. Nós sabemos o que a população quer, e vamos construir um hospital de retaguarda. Teremos leitos de construção rápida para dar fluidez à pasta. Vamos interligar todos os sistemas, comprar o que precisa e ter controle de acesso, assim como um plano de gratificação para que vocês se sintam respeitados. A responsabilidade de cuidar da população é nossa”, disse ela aos novos servidores.

Estiveram presentes também os deputados Joaquim Roriz, Pepa, Julio Cesar e os secretários Agaciel Maia, José Itamar Feitosa, Helvia Paranagua, José Humberto e Ney Ferraz.