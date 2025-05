Celina Leão entrega prêmio em homenagem a lideranças femininas

A entrega do Prêmio Engenho Mulher 2025, organizado pela empresa Engenho Comunicação contou com a governadora em exercício Celina Leão (PP) nesta segunda-feira (12) e aconteceu no Museu de Arte de Brasília (MAB).“Reconhecer é você falar para o restante da sociedade que a gente está no caminho certo”, ressaltou Celina Leão.

“São essas mulheres que vão mudar a nossa nação. [Queremos] uma nação onde não se mate mulheres, onde não se violente mulheres, onde não se estupre mulheres. Ainda não é a nação que nós vivemos, ainda vivemos em uma nação com muita falta de direitos e com muitas missões a serem vencidas. São essas mulheres homenageadas que nos ajudarão a contar as histórias das mulheres do Distrito Federal”, acrescentou a governadora em exercício.

A premiação reconhece lideranças femininas com impacto na sociedade. Neste ano, as homenageadas foram três mulheres negras: a professora da rede pública do Distrito Federal Gina Vieira, criadora do projeto educacional Mulheres Inspiradoras; a líder comunitária Joice Marques, fundadora da Casa Akotirene, em Ceilândia Norte; e a jornalista Rosane Garcia, presidente da Ação Social Caminheiros de Antônio de Pádua (AscapBsB). O júri foi formado pelas também jornalistas Basília Rodrigues (CNN Brasil), Carmen Souza (Correio Braziliense), Claudia Meirelles (Metrópoles), Jane Godoy (influencer digital), Neila Medeiros (TV Record), Paola Lima (Agência Senado) e Raiane Sena (TV Globo).

“Ainda temos muitas barreiras para serem vencidas. O Censo aqui no Distrito Federal fala que mais da metade da população é parda ou preta. Por que essas pessoas não estão em posição de destaque, todas elas? Porque nós precisamos ainda enfrentar isso. Um momento como este é um momento de homenagem, mas nós precisamos ter esse entendimento, fazer essa discussão, de realmente trazer esse tema e fazer um país mais igualitário”, reforçou Celina Leão.

As premiadas foram escolhidas por empreender, fazer trabalhos voluntários e procuram transformar a sociedade

“O reconhecimento sempre motiva quem deseja seguir adiante. E essas mulheres que ganham o Prêmio Engenho Mulher são mulheres que, de modo geral, empreendem socialmente, fazem muitos serviços voluntários e procuram trazer um impacto ao meio em que elas estão, àquela parte da sociedade em que elas atuam, e fazer essa transformação. Então, esse reconhecimento é juntar pessoas extraordinárias para aplaudir essas mulheres extraordinárias e, com o reconhecimento, dizer: ‘siga em frente, mude o mundo e inspire outras pessoas’”, emendou a jornalista Kátia Cubel, organizadora da premiação.

Ações

O Distrito Federal tem se destacado no apoio e no acolhimento às mulheres. Hoje, a capital federal conta com dois Centros de Referência da Mulher Brasileira — em São Sebastião e no Recanto das Emas — e com uma Casa da Mulher Brasileira, que oferece alojamento e atendimento 24 horas em Ceilândia.

Além dos espaços, há diversas ações, como o Passe Livre: Transporte por Elas, que isenta temporariamente o pagamento de tarifas no transporte público a mulheres em situação de violência; a recém-lançada campanha Absorva o Bem, de arrecadação e doação de absorventes em locais públicos, para promover a dignidade menstrual; e iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino, a exemplo da articulação Rede Sou + Mulher, do programa Realize, com oficinas e workshops, e da ação Mulher no Campo.

“A nossa pauta trabalha muito no apoio às mulheres. A gente enfrenta a questão da violência, mas a gente também faz a promoção, que é a divulgação das mulheres, mais espaço de poder, mulheres na empregabilidade… Então a gente faz essa ponte também, essa é nossa missão”, destacou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, que também participou do evento.

*Com informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília